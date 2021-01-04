منطقة سبها العسكرية: رصدنا تحركات مدعومة من تركيا لزعزعة الأمن بالجنوب الليبي

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أعلنت منطقة سبها العسكرية، اليوم الإثنين، عن رصدها لتحركات لعناصر تابعة للوفاق مدعومة من المخابرات التركية في منطقة الجنوبي الغربي لليبيا.

وقال، بيان للمنطقة سبها العسكرية، نشره الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن ” إن منطقة سبها العسكرية رصدت تحركات لعناصر تخريبية تابعة لما يعرف بالمجلس الرئاسي وفي واقعها تتلقى أوامرها من المخابرات التركية، التي تقود عمليات دعم جماعة الإخوان المسلمين والعصابات التكفيرية”.

وأضاف البيان، “بعد استيفاء المعلومات تأكد أن هذه العناصر تلقت أموالا من طرابلس لزعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب الليبي وخاصة مدينة سبها وتقوم بتجنيد مرتزقة أجانب”.

وأكد البيان، أن “آمر منطقة سبها العسكرية أكد قيام وحدات من المنطقة بالتصدي لهذه الشراذم وفلول التطرف والجريمة وسيطرت على مقرها بأحد النوادي الرياضية بالمدينة”، لافتًا إلى أنه “يحذر كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار في سبها ومحيطها”.