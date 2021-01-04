الإعلام الحربي: تخرج فصيل جديد تابع للواء طارق بن زياد

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش عن تخرج فصيل جديد ضمن فصائل السرية العاشرة التابعة للواء طارق بن زياد المعزز.

وبينت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الفصيل قام بتنفيذ عدد من المناورات القتالية ( فصيل 6/6 ) مهام خاصة بمشاركة باقي المفارز المقاتلة.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن هذه الدورات التدريبية تهدف للرفعِ من كفاءة المقاتلين وتكيفهم في أرض الميدان والإستعداد لتنفيذ أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة لصد أي إعتداء من العصابات الإجرامية والتكفيرية .