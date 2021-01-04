كرموس: نتخوف من فرض حل سياسي دولي يتجاوز جميع الأجسام السياسية

زعم عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس، أنه لا يتخوف في الوقت الحالي من انهيار العملية السياسية.

وعزا كرموس ذلك، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إلى أن المجتمع الدولي ممثلاً في البعثة الأممية، والدول المتدخلة في الشأن الليبي وصلوا إلى قناعة تامة أن الحل في ليبيا وإنهاء الأزمة لن يكون إلا من خلال المسار السياسي.

وذهب عضو مجلس الدولة الاستشاري إلى أن «التخوف الحقيقي الذي يقلق السياسيين الليبيين الوطنيين يتمثل في أن يفرض المجتمع الدولي حلاً سياسياً يتجاوز جميع الأجسام السياسية بحجة عدم قدرتهم على التوافق والتوصل إلى حل، ومن ثم تفرض البعثة إجراء انتخابات برلمانية لفترة مؤقتة أخرى دون قاعدة دستورية وتتجاهل مشروع الدستور الذي يحتاج إلى الاستفتاء عليه، وبالتالي تنتهي المراحل الانتقالية وتتجه الأوضاع نحو الاستقرار، ويعقب ذلك وضع دستور سيحكم الحياة السياسية».