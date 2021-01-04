ليبيا الان

كرموس: نتخوف من فرض حل سياسي دولي يتجاوز جميع الأجسام السياسية

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس، أنه لا يتخوف في الوقت الحالي من انهيار العملية السياسية. 

وعزا كرموس ذلك، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إلى أن المجتمع الدولي ممثلاً في البعثة الأممية، والدول المتدخلة في الشأن الليبي وصلوا إلى قناعة تامة أن الحل في ليبيا وإنهاء الأزمة لن يكون إلا من خلال المسار السياسي.

وذهب عضو مجلس الدولة الاستشاري إلى أن «التخوف الحقيقي الذي يقلق السياسيين الليبيين الوطنيين يتمثل في أن يفرض المجتمع الدولي حلاً سياسياً يتجاوز جميع الأجسام السياسية بحجة عدم قدرتهم على التوافق والتوصل إلى حل، ومن ثم تفرض البعثة إجراء انتخابات برلمانية لفترة مؤقتة أخرى دون قاعدة دستورية وتتجاهل مشروع الدستور الذي يحتاج إلى الاستفتاء عليه، وبالتالي تنتهي المراحل الانتقالية وتتجه الأوضاع نحو الاستقرار، ويعقب ذلك وضع دستور سيحكم الحياة السياسية».

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • دستور …اى دستور ياسنفور وهل احترمتم الاعلان الدستورى الحالى اصلا حيث ان حكومة الوفاق غير دستورية بينما يوجد حكومة شرعية نالت ثقة البرلمان وهى حكومة عبدالله الثنى لم يحترمها سوى الجيش الوطنى لانها بارادة شعبية وكذك داء الجيش الوطنى بقرار من نواب الشعب وحتى لو تم اقرار دستور جديد واجراء انتخابات فمن يضمن احترام ارادة الشعب ولدينا تجارب خرفانية سابقة تؤكد عدم احترام الاخوان للدستور الذى وضعوه فى 2012 فى مصر والذى يحظر انشاء اى مليشيات عسكرية او شبه عسكرية للاحزاب ومع ذلك كان حزب الاهوان يمتلك جناح عسكرى تم تصفيته وحتى اكون منصفا فان دستور 2014 ايضا الذى شارك فيه ع عبعال رئيس البرلمان الحالى لم بحترم ايضا وحنث بالقسم لهذا طالبته باطعام عشر مستاكين هو وباقى النواب حيث تنص المادة 241 من الدستور المصرى على ان يقوم مجلس النواب فى دور انعقاده الاول باقرار قانون للعدالة الانتقالية طبقا للقواعد الدولية ومع ذلك انتهت فترة عمل البرلمان خمس دورات ولم يتم اقرار القانون فالدستور مجرد ديكور فى الدول الديكتاتورية فى مجتمعاتنا النايمة ونفسى اسألك سؤوال ياكرموس هل مجلس الدولة الذى تنتمى اليه دستورى اصلا بالطبع لا لان اتفتاق الصخيرات الذى انبثق عنه وبغض النظر عم انتهاء صلاحيته لم يتضمنه الاعلان الدستورى اما مايضحكنى ان الاخوان يقولوا القرآن دستورنا ومع ذلك يطبقوا كل صفات المنافقين واليهود المنهى عنها فى القرآن !!!!

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