منع دخول الأجانب عبر منذ أمساعد البري بسبب كورونا

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دعا مدير مكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية “المؤقتة” مقرر اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، عقيد إبراهيم الرمالي، مدير عام منفذ أمساعد البري، ورئيس رقابة جوازات أمساعد البري، بإيقاف دخول الأجانب إلى الأراضي الليبية من جميع الجنسيات عبر منفذ أمساعد البري، وذلك بناء على تعليمات رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري.

وأرجع الرمالي في خطاب، هذا الإيقاف إلى تردي الوضع الوبائي والانتشار السريع لجائحة كورونا في جل دول العالم، لافتًا أن ذلك يأتي من منطلق الحرص على صحة وسلامة أرواح المواطنين.

وأشار الرمالي، إلى أن التعليمات تقضي فقط بدخول والخروج على المواطنين، والتشديد والتدقيق بإجراءات لفحوصات فيروس كورونا “بي سي آر”.

وشدد بضرورة الالتزام باتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية، وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية الطبية بشأن حركة نقل المسافرين برًا.