أزمة مالية تدفع بنقل المرتزقة السوريين من طرابلس إلى اسطنبول

أفادت مصادر إعلامية، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية أقلعت من مطار معيتيقة على متنها مسلحين سوريين لنقلهم من طرابلس إلى اسطنبول بتركيا، بعد تمرد عدد كبير منهم بسبب تأخر صرف رواتبهم.

وأفادت المصادر من داخل مطار معيتيقة، بأن الطائرة نقلت عناصر المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، بعد تظاهر العشرات منهم داخل كلية الشرطة في طرابلس، احتجاجاً على تأخر رواتبهم، حسب فيديو مسرب من معسكر الكلية.

كما لفتت المصادر إلى أن أزمة مالية وراء غضب المرتزقة السوريين الذين تأخرت رواتبهم 5 أشهر، حيث بلغت مستحقات المرتزقة المتأخرة 10 آلاف دولار أمريكي للمرتزق الواحد.

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