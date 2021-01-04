الحرس البلدي يعدم كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

شرع جهاز الحرس البلدي فرع براك في وادي الشاطئ، بإتلاف كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وغير القابلة للاستهلاك البشري، إضافة إلى الأدوية المصادرة من المحلات ضمن الجولات السابقة لعناصر ومنتسبي الجهاز.

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