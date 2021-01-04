الجرو: لا نتلقى تعليمات من لجنة 5+5 ولا فتح للطريق الساحلي إلا بموافقة قياداتنا

سخر احميدة الجرو، الناطق باسم ما يعرف “لواء الصمود” الذي يقوده صلاح بادي المعاقب دولياً، من إعلان “كتيبة حطين” بإمرة عمر عظام الانسحاب من مناطق تمركزها تنفيذاً لدعوات “5+5”.

قال “الجرو” على حسابه بموقع “فيسبوك”: “أستغرب من كتائب تقول أننا سنلتزم بتعليمات 5+5

مع العلم بأن القوات والقوات المساندة تبعيتها لوزارة الدفاع ورئاسة الاركان وليس للجان. قبل تفتح الطريق أفتح دماغك” وفق قوله.

وسبق أن أعلن صلاح بادي رفضه فتح الطريق الساحلي رغم دعوات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.