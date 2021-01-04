باحث سياسي: تركيا تسرع من وتيرة مشروع “تتريك الغرب الليبي”

قال الباحث السياسي حسين مفتاح، إن تركيا تسرع من وتيرة مشروع “تتريك الغرب الليبي” من خلال مخطط تركي يتم تنفيذه في الغرب الليبي بوتيرة سريعة، يهدف في النهاية الى إعادة صياغة طرابلس وباقي مدن الغرب الليبي في قالب عثماني جديد.

وأكد مفتاح، أن ما نفذته تركيا منذ عام 2014 من تبديل ديموغرافية وهيئة مدن شمال سوريا، تطبقه بشكل مماثل تماماً في مدن طرابلس ومصراتة والزاوية، وغيرها من مدن الغرب الليبي.

كما أوضح مفتاح أن تنفيذ هذا المخطط يتم من خلال زرع المرتزقة السوريين والتركمان الموالين لأنقرة في كافة مفاصل مؤسسات الغرب الليبي العسكرية والشرطية، وهو المشروع الذي يتم بتمويل قطري مباشر.

ورأى مفتاح أن مهمة النظام التركي الأولى هي اقتطاع الغرب الليبي من بيئته الحقيقية، ودمجه في الغلاف التركي الذي يسعى الرئيس رجب طيب أردوغان من خلاله لإحياء خلافة عثمانية جديدة على الطراز الإخواني.

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