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باحث سياسي: تركيا تسرع من وتيرة مشروع “تتريك الغرب الليبي”

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الباحث السياسي حسين مفتاح، إن تركيا تسرع من وتيرة مشروع “تتريك الغرب الليبي” من خلال مخطط تركي يتم تنفيذه في الغرب الليبي بوتيرة سريعة، يهدف في النهاية الى إعادة صياغة طرابلس وباقي مدن الغرب الليبي في قالب عثماني جديد.

وأكد مفتاح، أن ما نفذته تركيا منذ عام 2014 من تبديل ديموغرافية وهيئة مدن شمال سوريا، تطبقه بشكل مماثل تماماً في مدن طرابلس ومصراتة والزاوية، وغيرها من مدن الغرب الليبي.

كما أوضح مفتاح أن تنفيذ هذا المخطط يتم من خلال زرع المرتزقة السوريين والتركمان الموالين لأنقرة في كافة مفاصل مؤسسات الغرب الليبي العسكرية والشرطية، وهو المشروع الذي يتم بتمويل قطري مباشر.

ورأى مفتاح أن مهمة النظام التركي الأولى هي اقتطاع الغرب الليبي من بيئته الحقيقية، ودمجه في الغلاف التركي الذي يسعى الرئيس رجب طيب أردوغان من خلاله لإحياء خلافة عثمانية جديدة على الطراز الإخواني.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • الشعب الذى طرد الاحتلال الايطالى والانجليزى والامريكى من قواعده قادر على طرد الاتراك وارسالهم فى طرود لاهاليهم فالوضع فى ليبيا مختلف عن سوريا فالجيش الوطنى يسيطر على منابع النفط وغالبية ارض ليبيا وقادر على استنزاف الاتراك حتى ينهار اقتصاهم دون تحقيق اى هدف كما حدث للجيش المصرى فى اليمن فى الستينات ولهذا ترفض مصر حاليا ارسال اى قوات برية لليمن او سوريا لانها تدرك انها مستنقع يغرق فيه المحتل فى النهاية

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