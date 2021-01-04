المشري يؤكد ضرورة التناغم بين المسارين السياسي والعسكري

أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري، اليوم الاثنين، خلال لقائه أعضاءَ اللجنة العسكرية التابعة لحكومة الوفاق المشاركة في لجنة الحوار العسكري ( 5+5) على ضرورة أن يكون هناك تناغم بين المسارين السياسي والعسكري لحل الأزمة الليبية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن المشري اطلع خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس على آخر مستجدات الحوار السياسي، مُشدداً على ضرورة أن يكون هناك تناغم وانسجام بين المسارين السياسي والعسكري مؤكدا على أن المجلس سيقوم بالتواصل مع المجلس الرئاسي والجهات المعنية، لتوفير الدعم بكامل الإمكانيات المتاحة للجنة العسكرية لمساعدتها على إنجاز مهامها بالشكل المطلوب.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، كما أحاطت اللجنة العسكرية رئاسة المجلس بآخر المستجدات التي توصلت إليها في المسار العسكري.

واتفق المشاركون في اللقاء على أن يكون هناك تشاور دائم بين لجنة الحوار بمجلس الدولة واللجنة المكلفة بالمسار العسكري، للوصول إلى نتائج إيجابية تخدم المصلحة الوطنية، وتُسهم في الاستقرار الأمني والعسكري بالبلاد.

وشارك في اللقاء نائبي رئيس مجلس الدولة محمد بقي، وصفوان المسوري، ومقرر المجلس سعيد كلا.