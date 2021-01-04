وفد من القيادة العامة يصل هون لوضع حد للتجاوزات

خاص| 218

أكد وفد عسكري واجتماعي رفيع المستوى أرسلته القيادة العامة للجيش الوطني إلى مدينة هون حرص الجيش الوطني على إحقاق الحق ووضع حد لكل التجاوزات التي تخللها مقتل أحد أفراد القوات المساندة.

ويتكون الوفد المرسل من القيادة العامة وقوامه حكماء من قبائل المنطقة الشرقية ومجلس حكماء ليبيا يتقدمهم اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني والدكتور محمد المصباحي، رئيس مجلس أعيان القبائل الليبية، والحاج علي التب، عضو مجلس مشائخ وحكماء ليبيا، والحاج صالح الفاندي، رئيس أعيان ترهونة، وآخرون.

وصل الوفد إلى مدينة هون لتقديم واجب العزاء وللوقوف على مطالب أهالي المدينة بعد الاحتجاجات وإعلان العصيان المدني إثر مقتل مواطن.

وكان في استقبال الوفد أعيان مدينة هون ووجهاؤها ومنهم الحاج محمد كامة، والحاج محمد العطشان، والحاج أمحمد حمود الغليظ، إضافة إلى أهل الفقيد ولفيف من المواطنين.

وعبّر الوفد خلال كلمات ممثليه من القيادات الاجتماعية من مدن ليبية مختلفة عن استعداد القيادة العامة لتلبية جميع طلبات أهل المدينة بإحقاق الحق ووضع حد لأي انتهاكات، كما أكد الوفد على مساعي القيادة العامة للجيش الوطني لتشكيل لجنة أزمة لحل جميع المختنقات في مناطق الوسط والجنوب ووضع حد لأي خروقات وتوفير كل الخدمات لأهالي المنطقة.

وبعد تأدية واجب العزاء في منزل الفقيد، توجه الوفد بمعية حكماء مدينة هون وأعيانها ومجلس بلدية الجفرة الاجتماعي إلى المجمعات الإدارية للاجتماع مع مسؤولي مدينة هون ولجنة الأزمة في بلدية الجفرة.

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