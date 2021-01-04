إدارة البعثات الدبلوماسية بداخلية الوفاق تبحث عراقيل عملها

بحثت الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق خلال اجتماعا اليوم الاثنين العراقيل التي تواجه أعضاء الإدارة في أداء عملها.

وشدد مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية وسام بن جامع خلال الاجتماع الذي عقد بحضور ضباط الإدارة بمختلف الرتب على ضرورة التقيد بالضبط والربط والرفع من الحس الأمني والتقيد بالزي الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة في أداء الواجب المكلف به أعضاء الإدارة في تأمين مقار البعثات الدبلوماسية والسفارات والظهور بالمظهر اللائق لوزارة الداخلية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه أعضاء الإدارة في تأدية مهامهم وكذلك مناقشة الخطة الأمنية الموضوعة للبرامج التدريبية التي ستعقد خلال الفترة القادمة.