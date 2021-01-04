«تعليم الوفاق» تبحث مع «لجنة ترشيد المرتبات» الإفراجات المالية للمعلمين

عقد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة اجتماعا، اليوم الاثنين، مع رئيس لجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية أمين بوعبدالله.

وناقش الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة، وحضره عدد من مديري الإدارات بالوزارة، الإفراجات المالية للمعلمين، وأسباب عدم الإفراج عن عدد من المراقبات خلال شهر ديسمبر، وكذلك الإفراجات الخاصة بتمديد سن التقاعد، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

معالجة أوضاع المعلمين

وشهد الاجتماع «الاتفاق على إحالة نسخة من الإفراجات التي وردت خلال شهر ديسمبر، لتتم المتابعة من قبل لجنة التواصل بالوزارة، والتنسيق مع اللجنة المشكّلة بوزارة العمل بشأن بعض الإفراجات التي لم ترد خلال مرتبات ديسمبر».

وقالت الوزارة إن المشاركين في الاجتماع، اتفقوا كذلك على «جملة من الإجراءات التي يتم من خلالها معالجة أوضاع المعلمين، والمفتشين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة».

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