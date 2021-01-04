حفتر يوجه بمنح كامل الصلاحيات للأجهزة الأمنية لفرض الأمن في بنغازي

عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
«تعليم الوفاق» تبحث مع «لجنة ترشيد المرتبات» الإفراجات المالية للمعلمين
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
إدارة البعثات الدبلوماسية بداخلية الوفاق تبحث عراقيل عملها
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
كاباو تضع حجر الأساس لمبنى جهاز الحرس البلدي
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
عضو بهيئة صياغة الدستور: ماتقوم به البعثة الأممية في ليبيا سيربك المشهد السياسي
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أضف تعليقـك