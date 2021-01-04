ردا على التدخل التركي.. الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه وجود مرتزقة في ليبيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، مجددا رفضه القاطع لوجود أي مرتزقة على الأراضي الليبية.

وأكد بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية، أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساهمة بكل ما يستطيع من أجل الدفع باتجاه حل سياسي في ليبيا.

وكانت قد ذكرت مصادر إعلامية فرنسية، أن الإرهابي المقيم في تركيا، عبد الحكيم بلحاج، قائد الجماعة الليبية الإرهابية المقاتلة، والتي تتبع تنظيم القاعدة، هو وسيط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا.

وشددت المصادر، على أن تركيا نقلت المرتزقة السوريين عبر الخطوط الجوية التي يمتلكها بلحاج، مشيرةً إلى أن أنقرة تهدف إلى إثارة الفوضى في ليبيا تمهيدا لغزوها.

ولفتت المصادر إلى أنه تم تداول عدد من مقاطع الفيديو التي توثق وجود مرتزقة سوريين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، مشددة على وجود تلك المليشيا في طرابلس.

وأكدت المصادر، أن المليشيا الموالية لحكومة الوفاق غير المعتمدة، تواجه أزمة في إحراز تقدم أمام قوات الجيش.

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