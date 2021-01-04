الوحدات العسكرية تتصدى لعناصر “تخريبة” في سبها

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن رصد وحداتها بمنطقة سبها العسكرية تحركات لعناصر وصفتها بالتخريبية، تابعة للمجلس الرئاسي.

القيادة العامة أوضحت في بيان لها نشره الناطق باسمها اللواء أحمد المسماري، أن تلك التحركات جاءت بأوامر من المخابرات التركية التي تقود عمليات لدعم جماعة الإخوان المسلمين والعصابات التكفيرية.

وأضاف البيان أنه وبعد استيفاء المعلومات، تأكد أن هذه العناصر تلقت أموالا لزعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب الليبي، وخاصة مدينة سبها، وتقوم بتجنيد مرتزقة أجانب.

وأكد آمر منطقة سبها العسكرية بحسب البيان، قيام وحدات من المنطقة بالتصدي لتلك التحركات، وحذرت القيادة العامة كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار في سبها ومحيطها.

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