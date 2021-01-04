الحويج يترأس اجتماع اللجنة المعنية بالمدارس الأجنبية بليبيا

ترأس وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج اليوم الاثنين اجتماع اللجنة الوطنية المعنية بمدارس الجاليات والمدارس الأجنبية في ليبيا والمُشكلة بموجب القرار رقم 39 لسنة 2020.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية أنه جرى خلال الاجتماع استعراض آخر تقرير للجنة، والتأكيد على ضرورة وضع الحلول لكافة العراقيل التي تواجه عمل هذه المدارس برؤية واضحة وإستراتيجية منظمة لعملها شريطة أن تلتزم بشروط عملها داخل ليبيا وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة بالخصوص.

واتفق المشاركون في الاجتماع على دعوة كافة مدارس الجاليات والمدارس الأجنبية العاملة في ليبيا إلى اجتماع يوم الخميس القادم وذلك من أجل الاطلاع على مستنداتهم وضمان التزامها بالقوانين واللوائح والضوابط الخاصة بعمل المدارس الأجنبية في ليبيا بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والتعاون الدولي والتعليم ،وأعضاء اللجنة الوطنية.