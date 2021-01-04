السيد رئيس مجلس الوزراء يطلّع على احتياجات بلدية سبها ويُؤكد أن الحكومة تقدم خدماتها للجميع

بنغازي 04 يناير 2021 (وال)- أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين، أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع البلديات، وأنها تقدم خدماتها لها جميعًا باعتبارها حكومة لكل الليبيين.

وقال السيد الرئيس خلال استقباله في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، عضو مجلس النواب عن سبها السيد محمد معتوق اجديد، إن الحكومة تعمل رغم قلة إمكانياتها على توفير كافة احتياجات بلدية سبها وكل البلديات.

واطلع السيد الرئيس من سيادة النائب؛ على أبرز احتياجات البلدية وسيّر عملها، إضافة إلى الاختناقات التي تواجهها، كما تطرق الاجتماع إلى الأوضاع الأمنية للبلدية، وعمل مديرية الأمن.

وأكد السيد الرئيس أن الحكومة ستشرع في توفير الاحتياجات اللازمة للبلدية، خاصة في قطاع الصحة والمياه والتعليم، وخلص الاجتماع إلى ضرورة رفع مستوى الأمن والتعاون التام من أجل فرض الأمن وهيبة الدولة. (وال- بنغازي) ر ت

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