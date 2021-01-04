أمن الزاوية توقف وحدة مكافحة التطرف والظواهر الهدامة بمكتب البحث الجنائي

أخبار ليبيا24- خاص

أصدر مدير أمن الزاوية العميد علي خليفة اللافي قراراً يقضي بإيقاف وحدة مكافحة التطرف والظواهر الهدامة بمكتب البحث الجنائي عن العمل.

وأكد اللافي في خطابه الموجه إلى المساعد للشؤون العامة والأمنية العميد طاهر امحمد محمد الربيب وأطلعت “أخبار ليبيا24” على نسخه منه، على إيقاف عل الوحدة حتى تنتهي التحقيقات في ملابسات تكسير القبور ونبشها بإحدى المقابر في بلدية صرمان من قبل أعضاء اللجنة المكلفة.

يذكر أن مجموعه مسلحة تابعه لوحدة مكافحة التطرف والظواهر الهدامة التابعة لمديرية أمن الزاوية ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني والمنتمون للتيار السلفي قامت بالاعتداء على ضريح زكري المحجوب ونبش قبر مؤسس المنارة والمسجد وكسر مقتنياته والعبث بالمبنى التاريخي الأثري وتخريب المنارة القرآنية التي يزيد عمرها علي 750 سنة.