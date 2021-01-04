انطلاق أول اجتماعات اللجنة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي

انطلقت اليوم الاثنين، أول اجتماعات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، لمناقشة القضايا الخلافية العالقة وغير المتفق عليها، والمتعلقة بآليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، على أمل الوصول إلى توافق وخلق إجماع ينهي انسداد المسار السياسي.

وكانت البعثة الأممية قد أعلنت يوم السبت الماضي، تشكيل لجنة استشارية تتكون من 18 عضوا من مختلف الأقاليم والانتماءات السياسية، تكون أعمالها محددة زمنيا بشكل صارم لا تتجاوز أسبوعين، ومهمتها حلحلة الخلافات ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة.

وذكرت مصادر صحفية، أن أعضاء هذه اللجنة، التقوا اليوم الاثنين في اجتماع افتراضي عبر الدائرة المغلقة وتحت إشراف المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، في محاولة لتقريب وجهات النظر وتعزيز الثقة بين المشاركين، وخلق توافق حول آلية واحدة يتم الاحتكام إليها في اختيار السلطة التنفيذية القادمة ومرشحي المناصب القيادية.

يذكر أن المحادثات السياسية بين طرفي النزاع في ليبيا لا تزال تواجه عقبات كثيرة تهدد بفشلها، بسبب الخلافات الكبيرة والتنافس الشديد حول المناصب التنفيذية القادمة.

ولم يتوصل المشاركون إلى التفاهمات المنتظرة منهم والمخطط لها من قبل الأمم المتحدة، باستثناء الاتفاق على إجراء انتخابات بنهاية العام القادم.

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