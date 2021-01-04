“الحويج” يدعو مدارس الجاليات الأجنبية في ليبيا إلى اجتماع هام الخميس

ترأس الدكتور عبد الهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية ظهر اليوم الاثنين أعمال اللجنة الوطنية المعنية بمدارس الجاليات والمدارس الأجنبية في ليبيا والمُشكلة بموجب القرار رقم 39 لسنة 2020.

تم خلال الاجتماع استعراض اخر تقرير للجنة، والتأكيد على ضرورة وضع الحلول لكافة العراقيل التي تواجه عمل هذه المدارس برؤية واضحة وإستراتيجية منظمة لعملها شريطة ان تلتزم بشروط عملها داخل ليبيا وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة بالخصوص.

في ختام الاجتماع اتفق الحضور على دعوة كافة مدارس الجاليات والمدارس الأجنبية العاملة في ليبيا إلى اجتماع يوم الخميس القادم 7 يناير 2021 وذلك من أجل الاطلاع على مستنداتهم وضمان التزامها بالقوانين واللوائح والضوابط الخاصة بعمل المدارس الأجنبية في ليبيا بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والتعاون الدولي والتعليم ،وأعضاء اللجنة الوطنية.