معيتيق يبحث الموقف التنفيذي بعد تعديل سعر صرف الدينار

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع وزير التخطيط المكلف، وكيل وزارة الاقتصاد، ومندوبين عن مصرف ليبيا المركزي الموقف التنفيذي لقرار مصرف ليبيا المركزي للعام 2020م ، بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي والإجراءات المتخذة لبيع النقد الأجنبي للأغراض المختلفة، والسياسات المتخذة من قبل وزارات المالية، الاقتصاد، التخطيط، لمواكبة تعديل سعر الصرف و آلية إعداد الترتيبات المالية لميزانية العام 2021 م وسرعة انجازها

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء اليوم الإثنين مناقشة كيفية تطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بمتابعة الأسعار وإصلاح دعم المحروقات، وتطوير السياسات التجارية باتجاه دعم المنتج المحلي واتخاذ إجراءات اقتصادية للمحافظة على استقرار الأسعار.

وناقش المجتمعون إعادة تصوير ميزانية التحول”التنمية”، في شكل مشروعات وبرامج باحتساب الفروقات المترتبة عن تعديل سعر الصرف ومراعاة رفع مخصصات الجهات العامة في الميزانية لتحقيق الأمن الاجتماعي، والعمل على دعم القطاعات الخدمية ورصد المخصصات اللازمة لها، ومتابعة إعداد الموازنة الخاصة بالنقد الأجنبي من خلال مصرف ليبيا المركزي.

واتفق المجتمعون على إصدار الإجراءات التنفيذية اللازمة وإحالتها للوزارات وجهات الاختصاص من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستمرار في عقد الاجتماعات بشكل دوري .