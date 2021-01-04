ميليشيا “لواء الصمود” ترفض اتفاق إعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها

أعلنت ميليشيا لواء الصمود التابعة للوفاق، والتي يقودها صلاح بادي، رفضها تنفيذ قرارات اللجنة العسكرية 5+5 التي توصلت مؤخرًا إلى اتفاق بين قوات حكومة الوفاق غير المعتمدة والجيش، بشأن التنسيق لإعادة افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها مروراً بمدينة سرت.

وقال المتحدث باسم المليشيا احميدة الجرو، إن قواتهم “لن تنسحب من تمركزاتها وتفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة ما لم تنسحب كل قوات الجيش من مدينتي سرت والجفرة.”

وكان قائد المليشيا، صلاح بادي قد رفض في وقت سابق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف، وهدد بحمل السلاح ورفض الحوار السياسي، زاعما أن هدفهم هو “تحكيم الشريعة في ليبيا” على حد قوله.

وتعتبر ما تسمى بـ “مليشيات لواء الصمود”، الذراع المسلحة لتنظيم الإخوان الإرهابي، ويقودها صلاح بادي المطلوب دولياً ضمن قائمة الإرهاب التي أعلنها مجلس النواب، وشملت أكثر من 75 متطرفا متورطين في جرائم حرب داخل ليبيا.

كما قاد “بادي” عملية عسكرية أطلق عليها فجر ليبيا في العام 2014 رفضاً لنتائج انتخاب مجلس النواب، واستولى حينها على طرابلس بعد تدمير مطار طرابلس الدولي، أكبر مطار مدني في البلاد.

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