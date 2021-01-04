الغول: أكثر من 70% من عبوات المياه المتداولة غير مطابقة للمواصفات

أكد رئيس قسم الرقابة الداخلية بفرع طرابلس سمير الغول، أن ما يفوق نسبة 70% من عبوات المياه المتداولة في السوق مصدرها لا يطابق المواصفات.

وأوضح الغول، في بيان لمركز الرقابة على الاغذية والأدوية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه من خلال الجولات الرقابية تم اكتشاف عمال يقومون بتعبئة المياه يدويا ووضع لاصق عليها، للإيهام بأنها مطابقة للمواصفات.

وشدد الغول على أن هناك أماكن تقوم بتعبئة المياه، في حين أنها ليست خطوط إنتاج، ولا تعد مصنعا معتمدا، لافتا إلى أنها تحمل رخصة محل لتعبئة المياه، ولا ينطبق عليها شروط الإنتاج.

وأشار إلى أن المصانع المعتمدة لها شروط معينة، بأن تحمل خط إنتاج ثابت، وأن يتم معايرة المنتج وتعقيمه بشكل دوري، وغيرها من الشروط المعتمدة.

وناشد الجهات ذات العلاقة بالتكاتف وعدم منح تراخيص لحين القيام بزيارة عينية لأماكن الإنتاج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24