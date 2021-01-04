البحرية الليبية تعلن إنقاذ 152 مهاجرا كانوا على متن قاربين مطاطيين غرب البلاد

اعلنت البحرية التابعة لقوات الوفاق غير المعتمدة، إنقاذ 152 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن قاربين مطاطيين، وذلك في عمليتين، أمس الأحد واليوم الإثنين.

وأوضحت المصادر، أنه تم إنقاذ 82 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي شمال الخمس، اليوم الإثنين، بالإضافة إلى 70 مهاجرا آخرين تم إنقاذهم، أمس الأحد.

ولفتت المصادر إلى أن البحرية ذكرت أنهم كانوا بدورهم على متن قارب مطاطي شمال الحقول البحرية النفطية بين حقل الجرف وحقل البوري غرب البلاد.

وقال الناطق باسم البحرية، مسعود إبراهيم، إنه قد تم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث تم تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم، وتم تسليمهم إلى شرطة الهجرة غير الشرعية.

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