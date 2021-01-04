مركزي البيضاء ينفي تهكم الحبري على المعلمين والمعلمات

أخبار ليبيا24

نفى مصرف ليبيا المركزي اليوم الإثنين التصريحات المنسوبة للمحافظ علي الحبري بخصوص التهكم على المعلمين والمعلمات.

وأكد مكتب الإعلام في مصرف ليبيا أن الحديث المنسوب للحبري بخصوص التهكم على المعلمين والمعلمات والذي تناقلته عدد من صفحات التواصل الاجتماعي هي تصريحات محورة عن محتواها الفعلي.

وأوضح مكتب الإعلام أن المعلمين والمعلمات هم مُربي الأجيال ونواة المجتمع الأساسية التي يُكن لها الجميع الاحترام والتقدير والدعم المبني على الرؤية الاقتصادية الصحيحة التي تحقق العدالة الاجتماعية للجميع بعيداً عن الوعود الزائفة المبنية على العاطفة.

وذكر مكتب الإعلام في مصرف ليبيا المركزي أن المصرف يعمل بمهنية بعيداً عن أي تجاذبات مهما كان نوعها، مؤكدًا تحوير مضمون اللقاء الذي أجراه المحافظ مع إحدى القنوات التلفزيونية.