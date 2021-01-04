يتم تعبئتها يدويا.. «الغول»: أكثر من 70% من عبوات المياه المتداولة غير مطابقة للمواصفات

قال رئيس قسم الرقابة الداخلية بفرع طرابلس سمير الغول، إن “ما يفوق نسبة 70% من عبوات المياه المتداولة في السوق مصدرها لا يطابق المواصفات”.

وأضاف «الغول»، في بيان نشره مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه “من خلال الجولات الرقابية تم اكتشاف عمال يقومون بتعبئة المياه يدويا ووضع لاصق عليها، للإيهام بأنها مطابقة للمواصفات”.

وأكد على أن “هناك أماكن تقوم بتعبئة المياه، في حين أنها ليست خطوط إنتاج، ولا تعد مصنعا معتمدا”، لافتا إلى أن تلك الأماكن “تحمل رخصة محل لتعبئة المياه، ولا ينطبق عليها شروط الإنتاج”.

وناشد «الغول»، الجهات ذات العلاقة بـ “التكاتف وعدم منح تراخيص لحين القيام بزيارة عينية لأماكن الإنتاج”، مردفًا أن “المصانع المعتمدة لها شروط معينة، بأن تحمل خط إنتاج ثابت، وأن يتم معايرة المنتج وتعقيمه بشكل دوري، وغيرها من الشروط المعتمدة”.