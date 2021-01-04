خالد المشري: نبارك لأخوتنا في قطر والسعودية عودة العلاقات بينهما

قال خالد المشرى رئيس ما يسمي المجلس الاستشارى للدولة، في تغريدة له على حسابه الشخصى بموقع “فيسبوك”:” نبارك لإخواننا في قطر والسعودية فتح الأجواء وعودة العلاقات، بجهد موفق من دولة الكويت”

وتابع:” تطور مهم في اتجاه المصالحة الشاملة؛ نتمنى أن تساهم هذه الخطوة في تحقيق مزيد من الاستقرار بالمنطقة، وأن يسود التوافق والتصالح بلادنا وكل الدول العربية والإسلامية”.

وكان موسى إبراهيم المتحدث باسم حكومة البغدادي في فترة النظام الليبي السابق، قال في وقت سابق من اليوم:” الليلة وفي توقيت واحد، القطريون والسعوديون بالأحضان الليلة يفتحون الحدود الجغرافية والسياسية بينهم، والأتراك والروس بتوافق كامل ينسقون جهودهم في سوريا وليبيا والبحر المتوسط”.

وأضاف موسى إبراهيم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الإنجليز والفرنسيس يرتبون أوضاع الساحل الإفريقي وأسواق اليورانيوم والذهب الإفريقي”.

وتابع:” بينما في هذه الأثناء، يستمر العملاء في ليبيا (تحت إمرة هذه القوى الأجنبية) في الصراع على فتات الثروة الوطنية، ويورطون معهم قبائلهم ومدنهم، ويدفعون بالدم الليبي في محرقة الموت”.

وتساءل:” متى يدرك الليبيون جميعاً أن مصلحتهم واحدة؟ وهي في المشاركة في السلطة والثروة الوطنية، وليست في التقاتل خدمة لأجندات الخارج؟”.