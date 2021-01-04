اعتماد مجلس شباب مرزق.. والهدف التمكين وتوفير العمل

قرر المجلس الاجتماعي مرزق اعتماد مجلس شباب مرزق الجسم المخول الوحيد عن فئة الشباب عن مدينة مرزق، وذلك خلال اجتماع عُقد بمقر المجلس التسييري مرزق في مدينة سبها.

وناقش الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن المجلس الإجتماعي ورئيس وأعضاء مجلس الشباب، آلية توحيد الجهود وسبل العمل بما يناسب المصلحة العامة والخاصة.

الجدير بالذكر أن مجلس شباب مرزق تم تأسيسه 25 فبراير 2019، ويهدف إلى استقطاب شريحة الشباب من الجنسين على اختلاف أعمارهم وتمكينهم وإيجاد فرص عمل لهم.

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