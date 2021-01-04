ليبيات يستعرضن إبداعاتهن في بازار الريف المنتج بتراغن

مشاركات فنية استعراضية وكلمات خطابية، جرت خلال افتتاح بازار الريف المنتج الذي تم تنظيمه داخل قاعة ليبيا بمتنزه جنات الخير العائلي في تراغن، برعاية منظمة فزان ليبيا.

وحضر افتتاح البازار رئيس وأعضاء المجلس التسييري تراغن، ورئيس مجلس الحكماء ومندوبو عدد من المؤسسات الرسمية والمدنية والناشطين في المنطقة.

ويهدف البازار إلى تشجيع العارضات اللواتي اجتزن دورات رائدات الأعمال والمشاريع الصغرى، على مضاعفة أنشطتهن وتطوير مشاريعهن والمساهمة بشكل أوسع في السوق المحلي والوطني.

وكانت المشاركات في البازار من عدة مناطق في بلدية تراغن، والأسر النازحة من مرزق إلى تراغن، لغرض العرض والتسويق داخل البازار الذي شهد تنظيما مميزا من اللجنة المشرفة.

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