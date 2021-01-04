مناظرة تجمع المترشحين لبلدية “سواني بن آدم”

أقامت منظمة الارتقاء التنموية التوعوية، مناظرة للقوائم المترشحة للمجلس البلدي سواني بن آدم، وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز شهداء السواني بن آدم لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة.

حيث تم خلال المناظرة الاستماع إلى الرؤى والأهداف والسير الذاتية للمترشحين، وتخللها توجيه بعض الأسئلة للمترشحين عن بعض المشاكل والعراقيل والمشاريع التي ستقوم بها القوائم المترشحة في حالة نجاحها في الانتخابات.

يشار إلى أن عدد المترشحين للمجلس البلدي سواني بن آدم عن الفئة العامة بلغ 8 قوائم، وعن فئة المرأة 6 مرشحات، وفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 3 مرشحين.

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