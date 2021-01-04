اشتيوي: المجلس الرئاسي مستمر وهناك أطراف تحاول عرقلة الاتفاق العسكري

قال عمران اشتيوي، المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، إن الحشد على الجبهات مستمر، إلا أنها بهدف توجيه رسائل بالتواجد.

وأوضح شتيوي أن الاتفاق بين اللجنة العسكرية “5+5” على فتح الطريق الساحلي، ينص على وجود بوابة في الغرب وأخرى مقابلة من المنطقة الشرقية، إلا أن الانسحاب الكامل لم يقرر حتى الآن، خاصة أن كل طرف ينتظر من الطرف الآخر البدء بالانسحاب.

وبين المستشار الإعلامي أن الخلافات لا تزال موجودة حتى الآن بشأن مسألة الانسحاب الكلي بالتأكيد، ولا يوجد اتفاق واضح بتوقيت الانسحاب، وهناك بعض الأطراف من الجانبين تحاول عرقلة الاتفاق، خاصة أن لهجته تصعيدية.

وأضاف أن الخلاف بين وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا ووزير الدفاع المفوض بالحكومة صلاح النمروشقائم منذ فترة، إلا أن حضور وزير الداخلية لتخريج دفعة جديدة وتبادل التهاني في عيد الشرطة يؤكد تلاشي الخلاف في الوقت الراهن.

وتابع بالقول إن الوضع الراهن سيستمر على ما هو عليه، خاصة أن الاتفاق حول بقاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يعتبر قد تم، وأن البعثة الأممية لم تستطع الدفع نحو أي تغيير في الوقت الراهن، والفترة المقبلة قد لا تحمل أي جديد، ما يعني بقاء الوضع على ما هو عليه.

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