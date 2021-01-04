فرج: التدخلات الأجنبية يمكنها عرقلة التوصل إلى انتخابات

أكد عضو ما يسمى بمجلس الدولة موسى فرج، أن البعثة الأممية لم تقم باختيار اللجنة الاستشارية كما يتم تداوله من حين لآخر، بل تم الاتفاق في أحد اللقاءات على مستوى الحوار السياسي الليبي على إنشاء لجنة استشارية أطلق عليها في البداية لجنة التوافقات.

ولفت فرج، إلى أن البعثة الأممية رحّبت بمقترح تشكبل اللجنة، وتم فتح الباب لمن يريد الانضام كعضو في اللجنة، شرط أن يتم تزكيته من قبل المترشح نفسه ومن عضويين آخرين، وعليه تلقّت البعثة منذ يومين ما يقارب الـ28 مترشحًا لعضوية اللجنة بكامل التزكيات المطلوبة، وقامت بفرز هذه الترشيحات لضمان التوازن وتقليصها لـ 18 شخصًا مُثّل فيها كل الأطراف.

وأوضح فرج، أن مهام اللجنة تتمثل بالنظر للأفكار والمقترحات التي تتعلق بآلية اختيار شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية، وستقوم اللجنة بالتشاور فيما بينها ومع بعض أعضاء الحوار إن لزم الأمر ليتم التوصل لصيغة تكون مناسبة لاختيار السلطة التنفيذية للمرحلة التمهيدية، مع مراعاة كل القضايا الأساسية للوصول لآلية شفافة وواضحة وغير مفصلة على أشخاص معينين، لفتح الباب لشخصيات قد تكون قادرة على خوض المرحلة وتحمل المسؤوليات.

وأكد فرج، أن اللجنة ستباشر بأسرع وقت مهامها نظرًا لأهمية تشكيل سلطة تنفيذية؛ لأنه أمامها استحقاقات كثيرة تتطلب الكثير من الجهد، لافتًا إلى أن اللجنة ستقدم مقترحًا لآلية يأمل الجميع أن تكون منضبطة وواضحة وقابلة للموافقة.

وقال فرج، إن المقترح سيُعرض على الملتقى السياسي المشكل من 75 عضوًا، مع العلم أن نسبة الـ 75% هذه ليست ملزمة ويستطيع ملتقى الحوار تخفيضها بحسب ما يراه مناسبًا لم تحدث أي خلافات سوى مسألة آلية الاختيار؛ لذلك ستطرح آليات عمل اللجنة، معتقداً أن الآلية ستكون بالمشاورات والمقارنات يبن الآليات الممكن طرحها، والتي تتيح الفرصة للتعبير عن آراء كافة الأطراف المتنوعة أو السياسية في البلاد أو داخل الحوار.

ورأى فرج، أن هناك فرصة جيدة للتوافق في ظل وجود أعضاء من اللجنة يتمتعون بالمرونة وسعة الأفق وعدم اتخاذ المواقف الحادة، مشيرًا إلى ضرورة الوصول لنقطة تمكن من إجراء الانتخابات وتجديد الشرعية.

كما اعتبر فرج أن هناك فرصة لتحقيق الانتخابات لكن ومع ذلك لا ضمانات لحدوثها بسبب التدخلات الأجنبية، لافتًا إلى أن الانتخابات بحاجه لجملة من الاشتراطات السياسية، وهو ما يسعى الحوار السياسي لتحقيقه، علاوة على الاشتراطات القانونية التي تتعلق بعملية الانتخاب، والتي تعمل عليها اللجنة المشتركة، بالإضافة للاشتراطات الأمنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24