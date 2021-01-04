غريبيل: جاري التنسيق لسحب القوات العسكرية من المناطق المتفق عليها

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الفيتوري غريبيل، إنه جاري التنسيق لبدء سحب القوات العسكرية من كل التمركزات والتجمعات المتفق عليها.

وشدد غريبيل، في تصريحات صحفية، على أن سبب التأخير في سحب القوات، هو توزعها في مناطق ومساحات شاسعة، لافتا إلى أن الأمر يحتاج إلى وقت وجهد وتكاثف.

ولفت إلى وجوب تأمين المواطنين القاطنين بالمناطق التي ستنسحب منها هذه القوات، وعدم تركها خالية من أي مظاهر أمنية فجأة، موضحا أن هذه الإجراءات تحتاج إلى ترتيب.

وذكر غريبيل أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، جهزت القوة الأمنية التي ستؤمن هذه المناطق، بعد عملية الانسحاب، لافتا إلى أنها تحتاج فقط إلى توفير بعض الأمور اللوجستية مثل الإقامة والتموين وغيرها.

وأشار إلى أنه سيكون هناك اجتماع من جديد بعد إتمام هذه المرحلة للتطرق إلى مرحلة جديدة ووضع بنودها لتنفيذها.

ونوه غريبيل إلى أن المراقبين الدوليين المكلفين من قبل الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار لن يكونوا بعدد كبير، وستكون مهمتهم مراقبة ترتيبات الاتفاق والمحافظة على العمل بعد التنفيذ فقط ليس إلا.

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