وفد من الحكومة الليبية في زيارة تفقدية لمستشفى بالخاثر القروي

طبرق 04 يناير 2021 (وال)- قام وفد من الحكومة الليبية، بزيارة ميدانية لمستشفى بالخاثر القروي الواقع في نطاق بلدية طبرق، للوقوف على سيّر العمل به والخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين بالمنطقة والمناطق المجاورة.

وأشاد مدير مستشفى بالخاثر القروي الأستاذ عبد المنعم أسو يكر يحيى، بجهود ودعم الذي تلقاه المستشفى من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني، ومعالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ومن جهاز الإمداد الطبي من خلال توفير الأجهزة والأدوية التي يحتاجها المواطن.

الوفد الحكومة الليبية الذي قام بزيارة يوم أمس الأول، تكون من رئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور أحمد بروتيمة، ونائب رئيس الجهاز، والدكتور عبد الحميد التختاش، ومدير إدارة المعدات الطبية المهندس جمال الماقني، ومدير إدارة المخازن الطبية الأستاذ ناصر الشريف، ومدير مكتب رئيس الجهاز الأستاذ محمد الطرابلسي، ورئيس قسم التوزيع الأستاذ سالم أمحمد الفيتوري. (وال- طبرق) س خ/ ر ت

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