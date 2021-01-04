القايد: أعضاء 5 + 5 غير مخوّلين بإصدار أوامر بالانسحاب العسكري

أكد مدير ما تسمى بإدارة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الوسطى التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، ناصر القايد إن أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 غير مخوّلين بإصدار أوامر للقوات بشأن الانسحاب العسكري.

وأشار القايد إلى أن من مهام أعضاء اللجنة هو الاتفاق مع الطرف الآخر على البنود التي يمكن تنفيذها، وتقديم تقرير وإحالته للجهات المعنية لاتخاذ القرار المناسب، ولا تستطيع اللجنة إصدار أي أمر لكتيبة إلا بموافقة آمري الغرف والمناطق وسرايا القتال.

وأكد القايد، أن لجنة 5+5 جاءت بناءً على وعود الأمم المتحدة بالالتزام بكل القرارات التي تتخذها، لكن الطرف الآخر لم يلتزم وهو يتخذ القرارات على الورق دون تطبيق أي بند على الواقع، وفق تعبيره.

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