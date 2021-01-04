نزار كعوان: ضرورة اختيار أسماء أعضاء «الرئاسي والحكومة» الجديدتين من اللجنة الاستشارية فقط

شدد نزار كعوان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وعضو اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقي «الحوار السياسي»، على ضرورة تجاهل أعضاء لجنة الحوار السياسي، في توزيع المناصب السيادية واقتصارها على أعضاء اللجنة الاستشارية، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المكونة من 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

وطالب نزار كعوان القيادي، خلال الاجتماع، الذي انعقد اليوم الإثنين، بضرورة أن يتم اختيار أسماء أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة الجديدتين من اللجنة الاستشارية دون العودة إلى بقية أعضاء لجنة الحوار السياسي.

وقال نزار:” لدينا أسبوعين ولا بد من فرض الأسماء”، ليرد عليه عبدالرحمن العبار:” اعترض ولابد من العودة إلى بقية الأعضاء”، وفقا لمصادر مطلعة شاركت في الاجتماع.

وأوضحت المصادر لـ«الساعة24″ إن رؤية نزار كعوان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين تتوافق مع ما لمحت له ستيفاني ويليامز المبعوثة الأممية في ليبيا بفرض أسماء بعينها للمجلس الرئاسي والحكومة ولفتت المصادر كذلك إلى أن هناك أسماء تحصلت على تزكيات أكثر من أعضاء اللجنة الاستشارية إلا أنه تم استبعادها.

وعقدت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني ويليامز، اليوم الإثنين، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المكونة من 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وذلك عبر الاتصال المرئي لمناقشة أهداف ومهام هذه اللجنة والاطار الزمني المحدد لعملها.

وأكدت الممثلة الخاصة بالإنابة، بحسب بيان صادر عن البعثة، اليوم الإثنين، أن اللجنة ذات مهمة استشارية وستعمل على مدى أسبوعين لإنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الاختلاف الذي برز حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وأجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى.

وأشارت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، إلى أن هناك دعم واضح من المجتمع الدولي مؤيد للسلام في ليبيا، وأنه “يجب الاستفادة من هذه الفرصة التي قد لا تدوم طويلاً، ويجب علينا اغتنامها للإسراع في انشاء سلطة تنفيذية موحدة، العمل معاً بما يلبي تطلعات الشعب الليبي.”