الروياتي: تأسيس اللجنة الاستشارية يمهد لإجراء الانتخابات والصراع لن يعود مرة أخرى

أكد الكاتب والمحلل السياسي أحمد الروياتي، أن تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي هو خطوة تبتغي بها البعثة الأممية قطع شوط في اتجاه السلطة التنفيذية، تمهيدا لإجراء الانتخابات هذا العام.

ولفت الروياتي إلى أن الشواهد كلها تقول بنجاح هذه الخطوة، خاصة بعد خروج العامل الدولي من المعادلة.

وشدد على أن حالة الصراع لن تعود مرة أخرى، حتى مع فشل عمل اللجنة الحالية، لأن الخلاف يدور فقط حول نسب التمثيل، ومن ثم ففشلها سيعطل أجندات الأزمنة فقط .

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