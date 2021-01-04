لافروف يدعو إلى «حوار ليبي أوسع» بمشاركة حفتر وأنصار القذافي

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى «حوار وطني ليبي على أوسع نطاق ممكن من مشاركة القوى السياسية الليبية، بما في ذلك قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر وأنصار معمر القذافي».

وقال لافروف في مقابلة مع وكالة الأنباء الدولية «روسيا اليوم» الإثنين، «تم ​​التوصل إلى تفاهمات بشأن إجراء الانتخابات في ليبيا في ديسمبر 2021 في إطار الجولة الأولى لمنتدى الحوار السياسي الليبي في تونس»، مضيفا «ننطلق من فرضية أن الليبيين أنفسهم يتحملون المسؤولية الرئيسية عن اتخاذ مثل هذه القرارات المهمة ، والأهم من ذلك، عن تنفيذها».

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وأضاف «إذا اعتبرت الغالبية العظمى من الليبيين أنه من الضروري إجراء الانتخابات في موعدها، فليكن. وللأمم المتحدة دور تلعبه في تقديم المساعدة التقنية والتنظيمية الممكنة مع احترام سيادة البلاد». وأوضح «نحن مقتنعون بأن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، ولكن يجب إدراجها في سياق الإصلاحات الليبية التي تشتد الحاجة إليها وتهدف إلى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية».

ويوم الأربعاء الماضي، قال لافروف إنه يتعين على الليبيين «اتخاذ خيار تاريخي لصالح إنهاء الصراع بين الأشقاء، والمصالحة الوطنية، والبناء المشترك لدولة مستقرة ومزدهرة»، وذلك خلال لقاء مع وزير الخارجية المفوض محمد طاهر سيالة.

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