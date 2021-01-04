«النهر الصناعي»: البدء في أعمال تعبئة المياه لتغذية أغلب مدن المنطقة الغربية

قال جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة:” إنه تم استكمال أعمال فك وتركيب صمامات التحكم بعد عمل استمر لمدة أسبوع كامل بموقع الشويرف بجهود الكوادر الفنية”.

وبحسب البيان الصادر عن النهر الصناعي، فإنه تم البدء في أعمال تعبئة المياه عبر المسارين الشرقي والأوسط ورفع معدل التدفق تدريجياً وفق المواصفات الفنية تمهيداً لعودة المياه تدريجياُ للمدن ومناطق الاستهلاك التي انقطعت عنها المياه”.

وتابع:” سنوافيكم لاحقاً بموعد وصول المياه حالما تكتمل البيانات الفنية لأعمال المراقبة، ونعمل على تنفيذ الأعمال لتحقيق التدفق المستمر للمياه بالمسارين لتغذية أغلب مدن المنطقة الغربية”.