النواب الأمريكي يفشل في تمرير قانون لتكريم سفير الولايات المتحدة ببنغازي عام 2011

فشل مجلس النواب الأميركي في تمرير تشريع قانوني لتكريم سفير الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق في ليبيا، كريستوفر ستيفنز، والذي قتل رفقة ثلاثة دبلوماسيين في هجوم استهدف السفارة الأمريكية ببنغازي في 11 ديسمبر 2012.

وأوضحت مصادر إعلامية أنه رغم مرور أكثر من ثمانية أعوام على الهجوم، إلا أن مجلس الشيوخ لم يتحرك لتكريم ضحاياه إلا في منتصف ديسمبر الماضي عندما مرر تشريعًا بالخصوص، ليبقى بحاجة إلى دعم مجلس النواب ليصبح نافذًا، مبينًا أن إخفاق الأخير في التصويت عليه الجمعة الماضية يعني ترحيله إلى الدورة التشريعية المقبلة.

وأوضحت المصاد، أن تكريم الضحايا يمنحهم ميدالية ذهبية خاصة، وهي أعلى الجوائز التي يمكن أن يحصل عليها الأمريكيون وينظر للحاصلين عليها على أنهم أبطال للبلاد وليس مجرد بيادق للسياسة، فيما يسعى ذويهم للحصول على التكريم إذ أكدت، كيت دوهرتي، إنها ستواصل مساعيها في هذا الإطار.

وبحسب الصحيفة، قال السيناتور عن ولاية ماساتشوستس، إد ماركي، إنه سيعيد طرح مشروع القانون خلال الدورة المقبلة، وسيواصل الضغط من أجل “دوهرتي” والآخرين، فيما شدد السيناتور ستيف لينش أن تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يظل أولوية في العام 2021.

وقتل موظفي الأمن الأميركي الخاص “غلين دوهرتي” و”تايرون وودز” وإداري المعلومات الخارجية “شون سميث” في هجوم استهدف السفارة الأمريكية ببنغازي.

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