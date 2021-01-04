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بيت المال يطالب بإزالة الألغام قبل فتح الطريق بين شرق ليبيا وغربها

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

طالب آمر غرفة عمليات “سرت – الجفرة” التابعة لقوات الوفاق إبراهيم بيت المال، أمس الاثنين  بإزالة الألغام وسحب من وصفهم بالمرتزقة كشرطٍ لفتح الطريق بين شرق البلاد وغربها.

وقال بيت المال إنه لن يتم إعطاء تعليماتٍ بفتح الطريق بين شرق البلاد وغربها قبل سحب المرتزقة وإزالة الألغام.

ودعا بيت المال إلى تطبيق بنود اتفاقية جنيف التي تنص على سحب المرتزقة وإزالة الألغام، مؤكدا استعداد قوات الوفاق لتسلّم خرائط زرع الألغام لتبدأ في عمليات نزعها.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • يا متخلف عقليا كل الاماكن التى انسحب منها الجيش الوطنى لم يترك فيها لغما واحد فلم يجد احد لغما فى قاعدة الوطية ولا فى ترهونة رغم ان الجيش اعد للانسحاب منها قبلها بشهور اما نقاط التماس التى تتواجد فيها المليشيات الارهابية فهى من تزرع الالغام وهى من تعتمد على المرتزقة بدليل وجود اسرى من سوريا وتشاد لدى الجيش للوطنى ولم نجد اى اسير من اشباح الجندويد والفاغنر مما يؤكد غباوة الاخوان وكذبهم بدليل انه تم فتح موانئ النفط بامر من قائد الجيش للوطنى بعدما زعموا ان الجندويد وفاغنر يسيطر عليها واللن النفط يتدفق فاين الجندويد والفاغنر انها اضغاث احلام اتغطى يابيت الملل جيدا قبل ما تنام ولاتترك مؤخرتك مكشوفة امام الاتراك يامتناك فهم من الاخوان المثليين مثلك اخوان لوط

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