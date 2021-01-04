بيت المال يطالب بإزالة الألغام قبل فتح الطريق بين شرق ليبيا وغربها

طالب آمر غرفة عمليات “سرت – الجفرة” التابعة لقوات الوفاق إبراهيم بيت المال، أمس الاثنين بإزالة الألغام وسحب من وصفهم بالمرتزقة كشرطٍ لفتح الطريق بين شرق البلاد وغربها.

وقال بيت المال إنه لن يتم إعطاء تعليماتٍ بفتح الطريق بين شرق البلاد وغربها قبل سحب المرتزقة وإزالة الألغام.

ودعا بيت المال إلى تطبيق بنود اتفاقية جنيف التي تنص على سحب المرتزقة وإزالة الألغام، مؤكدا استعداد قوات الوفاق لتسلّم خرائط زرع الألغام لتبدأ في عمليات نزعها.

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