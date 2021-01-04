رئيس الكونغو يرحب بـ«التقدم» في الحوار الليبي

رحب رئيس جمهورية الكونغو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، دنيس ساسو نغيسو بـ«التقدم المحرز في عملية السلام في ليبيا»، وذاك في كلمة خلال احتفال بالكونغو حضره اعضاء السلك الدبلوماسي الاثنين.

وأشار دنيس ساسو نغيسو إلى مواصلة الكونغو بصفتها ترأس اللجنة العليا التابعة للاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا حشد الجهود بين رؤساء دول وحكومات المنطقة لمعالجة الأزمة، مبينا أن اجتماع الاتحاد بفبراير 2020، في أديس أبابا بإثيوبيا «أدى إلى اعتماد خارطة طريق للسلام والمصالحة في ليبيا». ونبه للمبادرات المختلفة التي جرى اتخاذها بشأن هذا الموضوع مرحبا بـ«التقدم المحرز في البحث عن السلام في ليبيا».

وشهر ديسمبر الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المنظمة تتطلع إلى التعاون مع الاتحاد الإفريقي بهدف تيسير عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية معتبرا ان الشراكة بين الهيئتين أسفرت عن «نتائج مهمة». وحول نشاط مجموعة الاتصال التابعة للجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا ، التي يرأسها رئيس جمهورية الكونغو يرى غوتيريش أنها «منصة مهمة لتسهيل المشاركة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في ليبيا».

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