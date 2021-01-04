الجرندي: أجندة تونس الوحيدة في ليبيا هي استرجاع أمنها

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي خلال استعراض ملامح برنامج ترؤس بلاده لمجلس الأمن الدولي بدءا من الاثنين إن الملف الليبي سيكون ضمن الأولويات، مضيفا أن «أجندة تونس الوحيدة هي استرجاع ليبيا أمنها حتى تصبح عنصرا فاعلا في المنطقة».

وأوضح الجرندي في مؤتمر صحفي لدى استعراض مختلف التحديات والاستحقاقات القادمة أمام تونس في علاقة بسياساتها الخارجية، أنهم «يتعاملون مع القضايا الإنسانية من منطلقات وأهداف تقوم على إحلال الأمن كما كان الأمر بالنسبة للنزاع في ليبيا»، مشددا على أجندة تونس الوحيدة في ليبيا وهي استرجاع أمنها لتصبح عنصرا فاعلا في المنطقة التي باتت تشهد العديد من التوترات كما في الساحل الافريقي حسبما نقلت وسائل إعلام تونسية.

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ولفت ممثل الدبلوماسية التونسية الى ابرز ما توصل اليه الحوار الليبي المنعقد في تونس أخيرا قائلا انه »يعتبر تتويجا لمختف السياقات المنبثقة عن مؤتمر برلين ، وتمحور بالأساس حول كيفية النأي بليبيا عن الصراعات وكيفية معالجة ما أفسدته بعض المصالح الضيقة بين الليبيين». وأكد الجرندي ان من بين المسائل المطروحة على جدول اعمال مجلس الامن مسألة الإرهاب التي تعددت أوجهه مثل الإرهاب المباشر او إرهاب المرتزقة والميليشيات او إرهاب تبييض الأموال والاتجار بالبشر وغيرها . وبيّن أن يوم 6 يناير سوف تقدم تونس للنقاش مسألة «تحديات تحقيق وبناء السلام في الوضعيات الهشة» في صلب مجلس الأمن، مبينا أن رئيس تونس قيس سعيد سيدير النقاش عن بعد بحضور أمين عام الأمم المتحدة وستكون جلسة مفتوحة.

وعقد خلال نوفمبر في تونس منتدى للحوار السياسي الليبي تحت رعاية البعثة الأممية ضم 75 عضوا، لتمهيد الطريق للانتخابات المقرر إجراؤها الآن في 24 ديسمبر، لكن وصل الملتقى إلى طريق مسدود بعد فشل اعضاءه في إقرار آليات اختيار السلطات التنفيذية الجديدة. وأمام هذا الوضع شكلت البعثة الأممية للدعم في ليبيا لجنة استشارية من ملتقى الحوار تضم 18 عضوا، لحل المسائل العالقة ذات الصلة باختيار السلطة الموحدة.

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