بن عطية: المليشيات التابعة للوفاق حولت المهاجرين إلى عمال سخرة

كشف الناشط في حقوق الإنسان مراد بن عطية أن الميليشيات التابعة للوفاق، حولت المهاجرين إلى عمال سخرة يتم استغلالهم في أعمال عسكرية، خاصة في مناطق التماس، مضيفا، أن المهاجرين هم بالنسبة لتلك الميليشيات عبارة عن دماء رخيصة ولا يتقاضون أي أجور، وبالتالي فإن التضحية بهم ومقتلهم لن يؤثر على قوة الميليشيات بأي شيء

وأضاف بن عطية أن المهاجرين لا يملكون رفاهية القبول أو الرفض، وإنما يملكون رفاهية الطاعة أو الموت، على حد وصفه، كاشفاً أن أعداد كبيرة من معسكرات احتجاز المهاجرين تقع بالقرب من أهداف ومستودعات وثكنات عسكرية.

ويوضح بن عطية أن المهاجرين باتوا أساساً وركيزةً تبني عليها الميليشيات قوتها وإماراتها، مضيفا أن عمليات استغلال المهاجرين تتم منذ لحظة دخولهم الأراضي الليبية وحتى ركوبهم قوارب الموت، فالميليشيات تبدأ بالسيطرة على أموالهم سواء ضمن شبكات التهريب أو التشليح التقليدي، ومن بعدها يتم إجبارهم على العمل في معسكراتها وببعض الأحيان يتم اخذهم دروعاً بشرية، قبل أن توصل من تبقي منهم على قيد الحياة إلى نقطة الانطلاق باتجاه أوروبا.

في ذات السياق، تكشف مصادر ليبية مطلعة بأن زج المهاجرين في عمليات القتال، تضاعف بعد التشديد الحاصل على السواحل الليبية، جراء إطلاق الاتحاد الأوروبي لعملية إيريني في البحر المتوسط، التي أكدت أنها أثرت لحد كبير على عمليات نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا.

إلى جانب ذلك، تؤكد المصادر أن دخول تركيا على خط المواجهات في إقليم ناغورنو قره باخ وإرسال مجموعات مسلحة من ليبية إلى أذربيجان، خلال فترة الصيف الماضي، زاد من حاجة الميليشيات إلى تجنيد المهاجرين ودعم صفوفها في عدة جبهات، لا سيما على خطوط التماس مع الجيش.

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