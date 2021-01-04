تقرير: البعثة الأممية تسعى لإنقاذ وقف إطلاق النار وسط مساع تركية لإفشال الاتفاق

أفادت مصادر إعلامية في تقرير لها بأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تسعى لإنقاذ وقف إطلاق النار في ليبيا في ظل مساع تركية لإفشال هذه الاتفاق.

وأوضحت مصادر عسكرية ليبية أن دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لاجتماع جديد لأعضاء اللجنة العسكرية «5+5» لمتابعة تفعيل ما تم الاتفاق عليه، مشيرة إلى سعي البعثة الأممية لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسط مخاوف من انهياره، في ظل التحشيد العسكري في المنطقة الوسطى، ورفض قوات الوفاق فتح الطريق الساحلي.

وأشارت المصادر الليبية في تصريحات صحفية إلى وجود رغبة تركية لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي، مؤكدة رصد الأمم المتحدة لوصول مئات المرتزقة، الذين نقلتهم أنقرة خلال العام الماضي لدعم قوات الوفاق.

ولفتت المصادر إلى تأهب قوات الجيش في المنطقة الوسطى والجنوبية، خوفاً من أي تحركات تقوم بها قوات الوفاق، مؤكدة استعداد الجيش لصد أي هجوم تقوم به الميليشيات.

يأتي ذلك في ما جددت ميليشيات حكومة «الوفاق» رفضها القاطع لفتح الطريق البريّ بين غرب وشرق ليبيا، وفقاً لما تنص عليه تفاهمات اللجنة العسكرية «5+5»، بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، واشترطت خروج الجيش من منطقة سرت الجفرة لتنفيذ ذلك.

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