الرئيس النيجيري: امتلاك الإرهابيين للسلاح في ليبيا يشكل تحديات أمنية للدول الأفريقية الأخرى

قال الرئيس النيجيري محمد بخاري، أمس الاثنين، إن الإرهابيين في ليبيا وضعوا أيديهم على الأسلحة منذ فبراير 2011 “نكبة فبراير” وهو ما شكل تحديات أمنية للدول الأفريقية الأخرى.

وأضاف بخاري أن الإرهاب أصبح الآن مثل “عدوى الشر” التي يمكن أن تنتشر في أي وقت إذا لم يتم اتخاذ إجراءات موحدة ضده.

وأوضح أن زعزعة الاستقرار في ليبيا منذ فبراير، أثرت على أمن دول إفريقية أخرى مثل نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون وغيرها.

وأوضح أن نهب الأسلحة في أعقاب فبراير “نكبة فبراير”، وضع أسلحة خطيرة في أيدي الإرهابيين والمجرمين الآخرين الذين يشكلون الآن تحديات أمنية على دول أخرى.

وأكد الرئيس النيجيري على ضرورة اتحاد الدول الإفريقية لهزيمة من وصفهم بالأشرار الذين يستهدفون الأبرياء، على حد تعبيره.

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