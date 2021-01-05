عبدالسلام الزوبي: اختلاف المصالح كان أساس «الخلاف الهش» بين قطر والسعودية

وصف المليشياوي المدعو عبدالسلام الزوبي الشهير بـ«سرانتي» آمر ما يسمى «الكتيبة 301» الخلاف بين قطر والسعودية بـ «الهش»، معتبرًا أن تلاقي المصالح جذبهما لبعضهما البعض، على حد قوله.

وقال «الزوبي»في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن” اختلاف المصالح كان أساس (الخلاف الهش) بين قطر والسعودية، وتلاقي المصالح جذبهما لبعضهما البعض”.

وتابع؛ أن “الأمر أكبر من اتفاق بين منتصر ومهزوم، فالنظرة المستقبلية للشرق الأوسط الجديد تحتم عليهم العمل بجدية، كيد واحدة قبل أن يأكلهم الفك الشرير، الذي نفخ لهم طاووس إيران حتى وصلو لهذه الحال”.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، أعلن الإثنين، فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم.

وأضاف أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالين بولي العهد السعودي وأمير قطر، مؤكداً الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، حسبما نقل موقع “العربية”.

وتابع المسؤول الكويتي، أن الأطراف جميعها أكدوا على ضرورة وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة.

جاء ذلك في وقت، أكد فيه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن سياسة المملكة تقوم على نهج راسخ لتحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف، الاثنين، أن قمة مجلس التعاون ستكون جامعة للكلمة وموحدة للصف.

كما تابع أن المملكة ستترجم خلال القمة تطلعات قادة دول مجلس التعاون للم الشمل، مشدداً أنها ستسعى خلال القمة أيضاً للتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.