المشير حفتر يضع «خيارات ثلاثة» خلال اجتماعه بـ«غرفة بنغازي الكبري»

أفاد المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة بالقاسم حفتر القائد العام للقوات المسلحة، الإثنين، برئيس الغرفة الأمنية بنغازي الكبري الفريق عبدالرازق الناظوري ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف وكافة أعضاء الغرفة الأمنية.

وأوضح البيان الصادر عن رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة، فإن الاجتماع تمحور حول جملة من البنود أهمها :

– تقييم عمل الغرفة الأمنية في الفترة السابقة .

– بيان حقوق وواجبات أعضاء الغرفة الأمنية طيلة فترة عمل الغرفة .

– التأكيد على أنه لا استثناء في تطبيق القانون .

ولفت البيان إلى أن الاجتماع قد خلص إلى النتائج التالية :-

1- في إطار تقييم عمل الغرفة الأمنية الفترة السابقة، قدم المشير حفتر، ثلاث خيارات لروساء الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي وهي:” أما العمل بكل قوة وحزم والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المدينة وأهلها، أو أن يقدموا رؤساء الأجهزة الأمنية استقالتهم، أو سوف يتم إقالتهم “.

وقد حدد المشير، مهلة أسبوعين لتنفيذ أحد هذه الخيارات الثلاثة، بحسب البيام الصادر.

2- وفيما يتعلق ببيان حقوق وواجبات أعضاء الغرفة الأمنية فقد عرض المشير حفتر على أعضاء الغرفة قراراه رقم ( 577 ) لسنة 2020م بشأن حماية رئيس وأعضاء اللجنة الأمنية العليا من الملاحقة القانونية إلا بعد الحصول على إذن من القائد العام، كما أقر بمعاملة رئيس وأعضاء اللجنة الأمنية وفقاً لنص المادة ( 1 ) من قانون رقم ( 1 ) لسنة 2014م بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين، كما يتمع رئيس وأعضاء الغرفة الأمنية بالأوسمة والأنواط وفقاً لما تنص عليه التشريعات النافذة .

3- بخصوص البند الثالث من جدول أعمال الاجتماع، فقد شدد المشير حفتر على أنه لا استثناء في تطبيق القانون وأنه لا يسمح أن تكون مدينة بنغازي ساحة لعبث المجرمين والخارجين عن القانون، مؤكدا على منع وضع الأيدي على المجرمين والخارجين عن القانون بهدف حمايتهم والتستر عليهم من أي جهة كانت .