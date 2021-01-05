الغارديان: حفتر فقد قيمته في الخارج وهيبته في الداخل الليبي

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير لها أن حفتر فقد قيته في الخارج وهيبته في الداخل الليبي.

وأوضحت الصحفية أن فرص المصالحة الوطنية تزدهر، بعد فشل حفتر في حصار طرابلس، بالإضافة إلى الإنهاك من الحرب.

وبينت أن زيارة وفد من الدبلوماسيين المصريين ومسؤولي المخابرات للعاصمة طرابلس، ولقائهم بقادة من حكومة الوفاق غير المعتمدة يعد تطورا مفاجئا، خاصة في ظل تلويح حفتر بالعودة إلى السلاح في خطابه الأخير.

وأشارت الصحيفة، أن زيارة الوفد المصري التي تأتي بعد انقطاعٍ دبلوماسي بين مصر والوفاق لنحو 6 سنين، تشير إلى مدى وجود قيمةٍ لحفتر.

ويشير ميليت إلى انقسامات في القاهرة حول الملف الليبي، بين وزارة الخارجية التي تؤيد الحل التفاوضي السياسي، والجيش الذي دعم حفتر ، فالاختيار العسكري -بحسب ميليت- لم ينجح، والأسلوب الدبلوماسي أتاح فرصة جديدة.

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