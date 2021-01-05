الصحة العالمية: ازدياد معدل الإصابة بالدرن في ليبيا نتيجة نقص الإمكانات الطبية

كشفت منظمة الصحة العالمية، أن معدل الإصابة بالدرن في ليبيا تزايدت بسبب نقص الإمكانات الطبية فضلا عن اكتظاظ مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في طرابلس.

وأضافت المنظمة في بيان لها أن البرنامج الوطني لمكافحة الدرن في ليبيا يعاني من نقص حاد في العاملين الصحيين المدربين والمعدات المتخصصة والإمدادات الطبية.

وأوضحت أنها تلقت أكثر من 3.3 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، لدعم مشروع مدته 18 شهرًا لتعزيز مكافحة مرض الدرن في ليبيا، ما يمكنها بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة من العمل معًا لتعزيز اختبارات الدرن والتشخيص المختبري والإحالة للمرضى، فضلاً عن خدمات العلاج للمهاجرين واللاجئين والنازحين داخليًا وغيرهم من الفئات السكانية الأشد ضعفاً.

ولفت البيان إلى أن هذه المساهمة من الاتحاد الأوروبي ستساعدها في تعزيز خدمات مكافحة الدرن في جميع أنحاء البلاد، من خلال توفير التدريب للعاملين الصحيين وتعزيز مراقبة الدرن والخدمات المختبرية.

من جانبها، قالت إليزابيث هوف رئيس البعثة وممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا: ستدعم المنظمة الفحص الروتيني وتتبع العدوى في مراكز الاحتجاز والمناطق التي تستضيف أعدادًا كبيرة من المهاجرين، مشيرة إلى أنها ستعمل مع المجتمع المحلي لمساعدة السكان على فهم علامات وأعراض مرض الدرن، والخطوات التي يمكنهم اتخاذها لمنع انتشاره ومتى وأين ينبغي عليهم طلب الرعاية الصحية

وتستضيف ليبيا حالياً أكثر من 570 ألف مهاجر؛ بحسب المنظمة الدولية للهجرة، التي أكدت أن 39٪ من هؤلاء المهاجرين يعيشون في ظروف غير صحية وفي اكتظاظ شديد ولديهم إمكانية محدودة للحصول على خدمات الرعاية الصحية

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